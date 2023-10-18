



Байден поручил своей команде собственное расследование взрыва в больнице

Президент США Джо Байден поручил провести собственное расследование относительно взрыва в арабской больнице в городе Газа.



"Я очень зол и огорчен взрывом в арабской больнице "Аль-Ахли" и ужасающими человеческими жертвами, произошедшими в результате него. Сразу после того, как услышал эту новость, я поговорил с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Израиля Нетаниягу и поручил моей команде продолжить сбор информации о том, что именно произошло", - сказал он.



По словам Байдена, Соединенные Штаты однозначно выступают за защиту гражданского населения.



Ранее Израиль предоставил США собранную им разведывательную информацию о взрыве в больнице в Газе.