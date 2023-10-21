



Байден поговорил с освобожденными ХАМАСом американками

Президент США Джо Байден поговорил с освобождеными ХАМАСом американками, Натали Раанан и ее матерью Джудит.



Запись их телефонного разговора опубликовал Белый дом.



"Я очень рад, что мы смогли вас освободить, мы много работали для этого. Мы спасем всех", -сказал Байден.



Белый дом публикует разговор президента США Джо Байдена с освобожденными заложниками Джудит и Натали Раанан.



Ранее ультралевый американский писатель и активист Шон Кинг опубликовал в Instagram несколько сообщений относительно двух американок, отметив, что те поддерживали его деятельность и принимали участие в протестах против полицейского насилия в Америке. ⁣

