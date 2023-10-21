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Байден поговорил с освобожденными ХАМАСом американками
21.10.2023 18:19 Алина Груднева

Байден поговорил с освобожденными ХАМАСом американками

Президент США Джо Байден поговорил с освобождеными ХАМАСом американками, Натали Раанан и ее матерью Джудит.

Запись их телефонного разговора опубликовал Белый дом.

"Я очень рад, что мы смогли вас освободить, мы много работали для этого. Мы спасем всех", -сказал Байден.

Белый дом публикует разговор президента США Джо Байдена с освобожденными заложниками Джудит и Натали Раанан.

Ранее ультралевый американский писатель и активист Шон Кинг опубликовал в Instagram несколько сообщений относительно двух американок, отметив, что те поддерживали его деятельность и принимали участие в протестах против полицейского насилия в Америке. ⁣
 

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