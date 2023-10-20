



Байден: Поддержка Украины и Израиля – жизненно важна для безопасности США

Президент США Джо Байден в обращении к американцам подчеркнул важность поддержки Украины и Израиля, поскольку она является жизненно важной и для безопасности США.



США должны усилить поддержку Украины и Израиля в разгар двух очень разных, непредсказуемых и кровопролитных войн, поскольку это "жизненно важно для национальной безопасности Америки", подчеркнул Байден в своем выступлении из Белого дома (а такие бывают довольно нечастыми).



"Если мы не остановим стремление Путина к власти и контролю над Украиной, он не ограничится Украиной", – объяснил американцам Байден, почему необходимо поддерживать Украину и Израиль.



В своей речи американский лидер также предупредил лидеров Ирана, которые поддержали ХАМАС в Газе и вторжение России в Украину, о том, что "США будут привлекать их к ответственности".



"США привлекут к ответственности Иран, поддерживающий РФ против Украины, и ХАМАС – против Израиля", – сказал Джо Байден, заверив при этом, что "Вашингтон не хочет столкновения американской армии с российской, но если РФ нападет на союзников Североатлантического альянса, то США будут защищать "каждый дюйм НАТО"".



К слову, Джо Байден считает, что война в Израиле очень выгодна российскому президенту Владимиру Путину.



"И союзники США и, что важнее, противники наблюдают за действиями США в отношении Украины, и если Вашингтон откажется от поддержки, а Путину удастся реализовать свои цели в Украине, "потенциальные агрессоры во всем мире обретут смелость попытаться сделать то же самое", – заявил Байден в своем обращении к американцам.



Напомним, в пятницу, 20 октября, президент США Джо Байден попросит у Конгресса 105 млрд долл, из них 60 млрд долл – для Украины и 14 млрд долл – для Израиля. Также планируется 10 млрд долл – для неопределенных гуманитарных мер, 14 млрд долл – для мер на американо-мексиканской границе и борьбы с торговлей фентанилом и 7 млрд долл – для Индийско-Тихоокеанского региона, который включает Тайвань.



