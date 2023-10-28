



Байден ответил на атаки в Ираке и Сирии: США готовы действовать дальше

В ночь на 28 октября арабские и иранские источники распространили информацию о новых атаках на американские силы на Ближнем Востоке, однако в Пентагоне эти данные пока что не подтвердили.



Тем временем, на сайте Белого дома опубликовали письмо президента США Джо Байдена новому спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону относительно нападений на базы международной коалиции в Ираке и Сирии.



Он подтвердил, что накануне по его распоряжению истребители ВС США атаковали объекты иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии в ответ на последние атаки. По словам Байдена, целью операции под его руководством была защита сил США и партнеров по коалиции, а также ослабление атак и сдерживание Ирана.



"США предприняли эти необходимые и соразмерные действия в соответствии с международным правом и в порядке осуществления неотъемлемого права на самооборону, установленного статьей 51 Устава ООН. Соединенные Штаты готовы предпринять дальнейшие действия, если это необходимо и целесообразно, для устранения дальнейших угроз или нападений", - отметил он в письме.