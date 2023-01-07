



Байден отреагировал на избрание Маккарти спикером Палаты представителей

Президент США Джо Байден поздравил лидера республиканского большинства Кевина Маккарти, избранного спикером Палаты представителей США, и призвал его "вести себя ответственно и действовать в соответствии с интересами американского народа".



Президент Демократической партии также заявил, что "готов работать с республиканцами".



"Избиратели ясно дали понять, что ожидают, что республиканцы тоже захотят работать со мной", - сказал Байден.