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Байден отреагировал на избрание Маккарти спикером Палаты представителей
07.01.2023 09:20 Евгения Маркова

Байден отреагировал на избрание Маккарти спикером Палаты представителей

Президент США Джо Байден поздравил лидера республиканского большинства Кевина Маккарти, избранного спикером Палаты представителей США, и призвал его "вести себя ответственно и действовать в соответствии с интересами американского народа".

Президент Демократической партии также заявил, что "готов работать с республиканцами".

"Избиратели ясно дали понять, что ожидают, что республиканцы тоже захотят работать со мной", - сказал Байден.

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