



Байден отреагировал на решение Трампа идти в президенты

16 ноября Дональд Трамп объявил о том, что баллотируется на пост президента США от Республиканской партии на выборах в 2024 году. На такое решение отреагировал Джо Байден.



Действующий президент США, который, напомним, также заявил о намерении участвовать в новой президентской гонке, заявил, что его предшественник "Дональд Трамп подвел Америку".



Так, в коротком ролике в Twitter американский лидер напомнил о "достижениях" бывшего президента США, среди которых ориентирование экономики на богатых, рекордная безработица, атака на систему здравоохранения, заигрывание с экстремистами.

