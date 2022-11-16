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Байден отреагировал на решение Трампа идти в президенты
16.11.2022 10:46 Mignews.ua | фото: twitter.com/JoeBiden

Байден отреагировал на решение Трампа идти в президенты

16 ноября Дональд Трамп объявил о том, что баллотируется на пост президента США от Республиканской партии на выборах в 2024 году. На такое решение отреагировал Джо Байден.

Действующий президент США, который, напомним, также заявил о намерении участвовать в новой президентской гонке, заявил, что его предшественник "Дональд Трамп подвел Америку".

Так, в коротком ролике в Twitter американский лидер напомнил о "достижениях" бывшего президента США, среди которых ориентирование экономики на богатых, рекордная безработица, атака на систему здравоохранения, заигрывание с экстремистами.
 


 

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