



Автомобиль врезался в здание консульство КНР в США

В воскресенье, 15 октября, автомобиль врезался в китайское консульство в Сан-Франциско.



Генконсул КНР назвал инцидент "насильственным нападением".



Водитель был застрелен силами безопасности. Его госпитализировали с огнестрельными ранениями в больницу, где он скончался.



Уточняется, что синий седан Honda разгромил стену здания, оказавшись в вестибюле визового отдела консульства. По подозреваемому был открыт огонь. Информация о других пострадавших не поступала.



Полиция не раскрывает информацию о потенциальных мотивах водителя и было ли у него при себе оружие.