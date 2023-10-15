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Автомобиль врезался в здание консульство КНР в США
15.10.2023 09:23 Алина Груднева

Автомобиль врезался в здание консульство КНР в США

В воскресенье, 15 октября, автомобиль врезался в китайское консульство в Сан-Франциско.

Генконсул КНР назвал инцидент "насильственным нападением".

Водитель был застрелен силами безопасности. Его госпитализировали с огнестрельными ранениями в больницу, где он скончался.

Уточняется, что синий седан Honda разгромил стену здания, оказавшись в вестибюле визового отдела консульства. По подозреваемому был открыт огонь. Информация о других пострадавших не поступала.

Полиция не раскрывает информацию о потенциальных мотивах водителя и было ли у него при себе оружие.

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