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Американский солдат сбежал в КНДР "в поисках спасения"
16.08.2023 08:05 Ирина Демьянова

Американский солдат сбежал в КНДР "в поисках спасения"


КНДР заявила, что бежавший в их страну американский военный Тревис Кинг сделал это якобы из-за "бесчеловечного обращения" в армии США.

Об этом сообщает северокорейское государственное СМИ KCNA.

Северокорейские следователи утверждают, что Кинг намеренно пересек границу между Южной Кореей и КНДР. Мотивом стало якобы "бесчеловечное обращение и расизм в американской армии".

"Он также выразил готовность искать статус беженца в КНДР или третьей стране, заявив, что разочарован неравным американским обществом", - пишет KCNA.

Напомним, что Тревис Кинг - кавалерийский разведчик, присоединившийся к вооруженным силам США в январе 2021 года и в последнее время служивший в Южной Корее. Незадолго до побега он подвергся дисциплинарному взысканию за нападение и провел 50 дней в следственном изоляторе.

В июле 2023 года, Кинг без разрешения пересек границу КНДР во время гражданской поездки по Объединенной зоне безопасности. Он считается первым американским солдатом, перешедшим в КНДР с 1982 года.

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