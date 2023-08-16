



Американский солдат сбежал в КНДР "в поисках спасения"



КНДР заявила, что бежавший в их страну американский военный Тревис Кинг сделал это якобы из-за "бесчеловечного обращения" в армии США.



Об этом сообщает северокорейское государственное СМИ KCNA.



Северокорейские следователи утверждают, что Кинг намеренно пересек границу между Южной Кореей и КНДР. Мотивом стало якобы "бесчеловечное обращение и расизм в американской армии".



"Он также выразил готовность искать статус беженца в КНДР или третьей стране, заявив, что разочарован неравным американским обществом", - пишет KCNA.



Напомним, что Тревис Кинг - кавалерийский разведчик, присоединившийся к вооруженным силам США в январе 2021 года и в последнее время служивший в Южной Корее. Незадолго до побега он подвергся дисциплинарному взысканию за нападение и провел 50 дней в следственном изоляторе.



В июле 2023 года, Кинг без разрешения пересек границу КНДР во время гражданской поездки по Объединенной зоне безопасности. Он считается первым американским солдатом, перешедшим в КНДР с 1982 года.