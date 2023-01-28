



Amazon предлагает неограниченное количество лекарств по подписке за $ 5 в месяц

Компания Amazon во вторник запустила услугу подписки, которая предоставляет неограниченное количество непатентованных рецептурных лекарств за 5 долларов в месяц без дополнительной платы. Это предложение предназначено для клиентов премиум-подписки.



Услуга, названная RxPass, предлагает ряд непатентованных лекарств, "предназначенных для лечения более 80 распространенных заболеваний". По оценкам компании, более 150 миллионов американцев периодически или регулярно принимают одно или несколько из них.



RxPass не требует вмешательства страховой компании, в отличие от обычной системы, в которой стоимость лекарств полностью или частично покрывается за счет взаимного страхования или государственной компенсации Medicare и Medicaid.



Эта инициатива свидетельствует о желании Amazon продолжать развивать свое предложение в области здравоохранения, будь то лекарства или уход.



В конце июля группа объявила о приобретении частной сети здравоохранения One Medical за 3,9 миллиарда долларов.



Гигант из Сиэтла также расширяет услуги, предлагаемые по премиум-подписке, которая уже предусматривает, помимо бесплатной доставки заказов с сайта Amazon, большой каталог фильмов, сериалов и музыки.



Стоимость подписки RxPass будет добавлена к цене, уже уплаченной за Prime.



RxPass — одна из самых передовых формул на рынке недорогих лекарств, наряду с фармацевтическим сервисом Walmart, который обеспечивает месячный курс лечения непатентованными препаратами за 4 доллара в месяц.