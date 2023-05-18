



Доступное решение проблемы, от которой женщины страдали молча

Вам наверняка знакомо выражение: после просмотра это фильма или чтения книги моя жизнь уже не будет прежней. Так вот, мы уверены: после прочтения этой статьи ваша личная жизнь не будет прежней. Потому что мы хотим поговорить в ней о проблеме, которую большинство женщин не обсуждают даже с близкими подругами. Еще реже – со своими партнерами. К сожалению, многие женщины не готовы обсуждать ее даже с врачом или фармацевтом.

Мы хотим простым, доступным и безопасным способом добиться решения этой глубоко интимной проблемы.





Цифры, которые нас огорчают



Согласно исследованиям, одна из трех женщин в возрасте менопаузы сталкивается с этим явлением. Не менее важно, что около 50% из них не готовы обсуждать это ни с кем, и предпочитают терпеть ухудшение качества жизни, полагая, что эта тема запретная сама по себе.

Менопауза – нормальное физиологическое явление, она рано или поздно наступает у каждой женщины. Но если такие ее симптомы, как "приливы", нарушения сна, сбои настроения мы легко и даже охотно обсуждаем с подругами или медиками, то самое неприятное явление в этом возрасте – сухость влагалища, мы зачастую обсуждать не готовы.



Качество нашей интимной жизни меняется, и та радость, которую она еще недавно дарила нам и нашим партнерам, уходит. Более того, именно сухость влагалища и вульвы приводит к тому, что множество женщин, полагая, что "поезд ушел", избегая неприятных ощущений, просто сводят к минимуму или вовсе прекращают сексуальные отношения.



А ведь возраст менопаузы – это возраст зрелости, опыта, и, зачастую, расцвета женской зрелой красоты, и совершенно неправильно ставить на себе крест, когда неприятная проблема в век высоких технологий и информационной открытости может быть решена простыми средствами.



Неприятная статистика: одна из трех женщин в возрасте менопаузы молчит и лишает себя простых радостей секса, основу основ семейных и партнерских отношений. Кроме того, сухость вульвы и влагалища может наступить и в более молодом возрасте в результате лечения некоторых заболеваний и особенностей физиологии. А это десятки тысяч, даже миллионы женщин. Это цифры, которые удручают.



Но, к нашей радости, сегодня есть факты, которые не просто радуют или дарят надежду, а позволяют за считанные дни изменить ситуацию к лучшему.





Факты, которые нас радуют



В последние годы израильская компания AlgaMed Therapeutic, которая владеет брендом Secret of Joe, добилась важнейшего прорыва в создании новаторского продукта, который является простым и безопасным в использовании женщинами, испытывающими дискомфорт из-за сухости и неприятных ощущений в области половых органов. AlgaMed Therapeutic относится к категории Femtec компаний, которые разрабатывают и внедряют инновационные технологии, направленные на заботу о женском здоровье.



Опрос, проведенный по заказу компании, показал, что 83% женщин хотели бы вернуть себе радость близости, и получить средство, которое помогло бы им достичь этой цели. Более того, 72% женщин не просто ждут, а находятся в поиске такого средства. При этом большинство отмечает, что не хочет использовать гормональные препараты или препараты, при использовании которых потенциально могут быть побочные эффекты.



Ну что ж, женщины считают для себя важным решение проблемы, и разработчики после длительных исследований его находят!





Это гель для интимного увлажнения REVIVE , безопасный, абсолютно простой в использовании. REVIVE разработан с применением уникального натурального комплекса водорослей A-SPS. В процессе его создания зарегистрировано четыре мировых патента. Гель не просто увлажняет, он еще и питает нежную кожу, устраняя раздражение.



Очень важно знать, что гель REVIVE не просто насыщает интимные органы влагой на короткое время, он увлажняет их в течение 36 часов после использования. Очевидна еще польза для женского здоровья в целом – гель стабилизирует PH баланс и укрепляет естественную защиту от инфекций и грибка. Гель REVIVE имеет доказанное противовоспалительное и антигрибковое действие. Гель создан без использования парабенов и консервантов, не имеет побочных эффектов, его температура моментально адаптируется к температуре тела. Удобная упаковка с дозатором. Проще говоря – им приятно пользоваться, никакого дискомфорта.



Конечно же, мы не рискнули бы предложить вам этот, столь ожидаемый и важный для женщин продукт, если бы он не прошел тщательную проверку Минздрава Израиля. Гель REVIVE одобрен Минздравом Израиля.



Ну что, ваша жизнь уже не будет прежней?! Можете не отвечать на этот вопрос. Ведь главное – признаться себе, приобрести, использовать и наслаждаться полной радости и гармонии жизнью. Вы еще обязательно скажете – спасибо, мой тайный друг REVIVE!



Для подробной информации на русском языке и заказа геля со скидкой перейдите по ссылке













