"Азов" расстреливает гражданских”: В РФ студия заменила реплику героя сериала

“Русские не только бомбят город. Гражданских стреляют на улице”. Перевод: “Здесь не только бомбят город. "Азов" расстреливает гражданских на улицах”.



Российская студия дубляжа RuDub заменила реплики героя американского сериала “Утреннее шоу”, рассказывающего о российских обстрелах Мариуполя. Об этом сообщил украинский продюсер Александр Роднянский.



По сюжету герой говорит коллеге, что российские военные бомбят Мариуполь и стреляют на улицах по гражданским: “The Russians. It's not just a bombing. They are shooting civilians in the street”. В русской версии это звучит так: “Здесь не только бомбят город. "Азов" расстреливает гражданских на улицах”.

“В отсутствие легальной версии, пиратская используется для провоенной антиукраинской пропаганды. Такое положение вещей – прямое следствие решения американской платформы не выпускать сериал легально”, – пишет Роднянский.



Сериал “Утреннее шоу” выходит на видеосервисе Apple TV+. В третьем сезоне шоу часть событий происходит в Украине, сериал начал выходить в сентябре.

После начала войны Apple TV+ не ушел из России, однако доступ к третьему сезону “Утреннего шоу” для российских пользователей заблокировал. Также сообщалось, что новые сериалы не получают русскую озвучку.