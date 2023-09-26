



Актер Жигунов снимает в Крыму пропагандистский сериал для детей

Звезда популярного сериала "Моя прекрасная няня" актер Сергей Жигунов снимает во временно оккупированном Крыму пропагандистский фильм для детей.



Как рассказал актер, эта лента "предназначена для воспитания патриотизма и любви к родине среди детей".



В съемках принимают участие российские актеры, которые открыто поддерживают войну в Украине. Одна из главных ролей в фильме досталась Сергею Никоненко, известному своей украинофобией и шокирующими заявлениями о том, что Одесса и Николаев должны принадлежать Российской Федерации.



Напомним, в 2023 году Украина ввела санкции против актера Сергея Жигунова из-за его оправдания войны в Украине и поддержку российской агрессии.