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Звезда фильмов для взрослых покончила с собой | Фото: instagram.com/flyingspreadies76
21.02.2024 21:10 Алина Груднева

Звезда фильмов для взрослых покончила с собой

Звезда фильмов для взрослых, модель и танцовщица Кэгни Линн Картер совершила самоубийство.

По данным британского таблоида Daily Mail, тело 36-летней женщины нашли в ее доме.

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По словам друзей Картер, она долгое время боролась с психологическими проблемами и ощущением безысходности, чувствуя себя одинокой даже в окружении людей.

"Она боролась со своими проблемами с таким же упорством и драйвом, как и в любой другой сфере своей жизни, со всей силы, на которую была способна", - сообщили подруги Картер.

За ее плечами было несколько сотен фильмов для взрослых. Она получила много наград, держала студию танцев на пилоне, проводила откровенные фотосессии и даже пыталась писать песни.

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