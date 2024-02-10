



Зря старались: Кремль внес Киркорова и Билана в список “запрещенных”

Издание Meduza опубликовало неофициальный список Кремля запрещенных артистов.



Перечень этот известен всем российским промоутерам, продюссерам, клубам, эстрадным площадкам, театрам и прочим местам, где можно было бы провести концерт.



Старт этому кошмару бывших любимцев Кремля дала "почти голая вечеринка" Ивлеевой.



Как видим, не помогли Киркорову его “вошел не в те двери”, а Билану “я вообще не знал, что они там голые будут”.

Зря старались.

