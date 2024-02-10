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Зря старались: Кремль внес Киркорова и Билана в список “запрещенных”
10.02.2024 12:22 Катя Шульц

Зря старались: Кремль внес Киркорова и Билана в список “запрещенных”

Издание Meduza опубликовало неофициальный список Кремля запрещенных артистов.

Перечень этот известен всем российским промоутерам, продюссерам, клубам, эстрадным площадкам, театрам и прочим местам, где можно было бы провести концерт.

Старт этому кошмару бывших любимцев Кремля дала "почти голая вечеринка" Ивлеевой.

Как видим, не помогли Киркорову его “вошел не в те двери”, а Билану “я вообще не знал, что они там голые будут”.
Зря старались.
 

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