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Жутко похудел: внешность Юрия Антонова шокировала фанатов
06.01.2023 08:58 Алина Груднева

Жутко похудел: внешность Юрия Антонова шокировала фанатов

Российский композитор и эстрадный артист Юрий Антонов очень сильно похудел из-за болезни.

По данным российских СМИ, это произошло из-за проблем со здоровьем.

Уточняется, что артист подвернул ногу, после чего пережил ряд операций, которые, тем не менее, не позволили ему полностью восстановиться.

По словам продюсера Евгения Морозова, Антонов проходил лечение в Европе.

Новое фото артиста, на котором он выглядит осунувшимся и измученным, шокировало фанатов. В комментариях ему пожелали здоровья, отметив, что маэстро буквально не узнать.
 

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