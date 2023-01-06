



Жутко похудел: внешность Юрия Антонова шокировала фанатов

Российский композитор и эстрадный артист Юрий Антонов очень сильно похудел из-за болезни.



По данным российских СМИ, это произошло из-за проблем со здоровьем.



Уточняется, что артист подвернул ногу, после чего пережил ряд операций, которые, тем не менее, не позволили ему полностью восстановиться.



По словам продюсера Евгения Морозова, Антонов проходил лечение в Европе.



Новое фото артиста, на котором он выглядит осунувшимся и измученным, шокировало фанатов. В комментариях ему пожелали здоровья, отметив, что маэстро буквально не узнать.

