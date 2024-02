Женщины забирают награды "Грэмми"

Билли Айлиш, Майли Сайрус и Виктория Моне также получили главные призы на 66-й церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.



Женщины завладели главными наградами "Грэмми": Тейлор Свифт в четвертый раз выиграла альбом года, став единственным артистом, которому удалось завоевать главную награду музыкальной индустрии столько раз за свою карьеру.



Свифт получила эту награду за свой альбом Midnights и обогнала музыкальных легенд Фрэнка Синатру, Пола Саймона и Стиви Уандера по количеству побед на главной премии "Грэмми".



Свифт, которая взяла с собой на сцену своего продюсера Джека Антоноффа и коллегу-номинанта Лану Дель Рей, сказала, что этот момент был прекрасен, но сравним со многими моментами в ее работе, начиная с "репетиций с моими танцорами или моей группой, или готовясь к поездке в Токио, чтобы отыграть шоу".



"Для меня награда - это работа", - сказала 34-летняя певица. "Я так ее люблю. Это делает меня такой счастливой. Меня невероятно радует, что это делает счастливыми людей, которые тоже голосовали за эту награду".



22-летняя Билли Айлиш победила в номинации лучшая песня года, за балладу What Was I Made For?, написанную для саундтрека к фильму "Барби", а 31-летняя Майли Сайрус получила награду "Запись года", которая присуждается за общее исполнение, за ее песню Flowers.



Лучшим новым исполнителем стала R&B и поп-певица Виктория Моне.