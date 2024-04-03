



Женщины-министры в ФРГ решили пожениться

Женщины-министры в Германии решили пожениться с целью сделать "видимыми" однополые пары.



По данным газеты DW, пожениться решили министр юстиции в Саксонии Катя Майер и министр по вопросам равноправия в Северном Рейне-Вестфалии Жозефине Пауль.



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Они состоят в отношениях уже несколько лет. Таким образом, они станут первой в Германии однополой парой в политике.



По словам Майерс, она со своей избранницей может стать примером для других.

