Новости » Life Style
Женщины-министры в ФРГ решили пожениться
03.04.2024 15:02 Алина Груднева

Женщины-министры в ФРГ решили пожениться

Женщины-министры в Германии решили пожениться с целью сделать "видимыми" однополые пары.

По данным газеты DW, пожениться решили министр юстиции в Саксонии Катя Майер и министр по вопросам равноправия в Северном Рейне-Вестфалии Жозефине Пауль. 

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Они состоят в отношениях уже несколько лет. Таким образом, они станут первой в Германии однополой парой в политике.
 
По словам Майерс, она со своей избранницей может стать примером для других.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы