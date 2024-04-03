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Женщину отказались принять на работу, потому что пришла без макияжа
03.04.2024 12:26 Алина Груднева

Женщину отказались принять на работу, потому что пришла без макияжа

Женщина по имени Мелисса Уивер не получила желаемую работу, поскольку пришла на собеседование без макияжа.

Она рассказала своим подписчикам в TikTok, что интервью прошло идеально, и по профессиональным качествам она отлично подходила для этой работы.

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Рекрутер объяснил отказ в найме тем, что Уивер не приложила достаточно "усилий" по отношению к своей внешности. 

"Я была очень расстроена. Я хотела получить эту работу, но в то же время была очень растеряна. Поэтому я сделала то, чего никогда не делаю, - написала ответное письмо и попросила дать обратную связь", - отметила Мелисса.

Она пояснила, что проходила собеседование на должность вице-президента компании. Она подходящим образом нарядилась и сделала укладку, но не стала наносить на лицо макияж, ограничившись только помадой.

@_melissaweaver Does wearing make up to work make a difference? #work #corporate #career #interview #job #jobsearch #makeup #jobinterview #opinion #advice #women ♬ original sound - Melissa

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