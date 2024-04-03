



Женщину отказались принять на работу, потому что пришла без макияжа

Женщина по имени Мелисса Уивер не получила желаемую работу, поскольку пришла на собеседование без макияжа.



Она рассказала своим подписчикам в TikTok, что интервью прошло идеально, и по профессиональным качествам она отлично подходила для этой работы.



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Рекрутер объяснил отказ в найме тем, что Уивер не приложила достаточно "усилий" по отношению к своей внешности.



"Я была очень расстроена. Я хотела получить эту работу, но в то же время была очень растеряна. Поэтому я сделала то, чего никогда не делаю, - написала ответное письмо и попросила дать обратную связь", - отметила Мелисса.



Она пояснила, что проходила собеседование на должность вице-президента компании. Она подходящим образом нарядилась и сделала укладку, но не стала наносить на лицо макияж, ограничившись только помадой.