Женщину отказались принять на работу, потому что пришла без макияжа
Женщина по имени Мелисса Уивер не получила желаемую работу, поскольку пришла на собеседование без макияжа.
Она рассказала своим подписчикам в TikTok, что интервью прошло идеально, и по профессиональным качествам она отлично подходила для этой работы.
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Рекрутер объяснил отказ в найме тем, что Уивер не приложила достаточно "усилий" по отношению к своей внешности.
"Я была очень расстроена. Я хотела получить эту работу, но в то же время была очень растеряна. Поэтому я сделала то, чего никогда не делаю, - написала ответное письмо и попросила дать обратную связь", - отметила Мелисса.
Она пояснила, что проходила собеседование на должность вице-президента компании. Она подходящим образом нарядилась и сделала укладку, но не стала наносить на лицо макияж, ограничившись только помадой.
@_melissaweaver Does wearing make up to work make a difference? #work #corporate #career #interview #job #jobsearch #makeup #jobinterview #opinion #advice #women ♬ original sound - Melissa