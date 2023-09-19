



Женщина ожила после клинической смерти и нарисовала "послание"

Женщина по имени Тина Хайнс в 2018 году пережила клиническую смерть, после чего шокировала мужа неожиданным требованием.



Медики пытались запустить ее сердце в течение 27 минут, пока не добились долгожданного успеха.



Сразу же после интубации Тина умоляла дать ей ручку и лист бумаги. Она нечетко написала: "Это правда". Что именно она хотела этим сказать, остается загадкой. Когда у женщины спросили, что она имела в виду, пациентка лишь кивнула куда-то в воздух.







В 2013 году Мичиганский университет провел революционное исследование, которое показало, что активность головного мозга резко увеличивается незадолго до момента смерти. Однако несмотря на научные достижения, загадка вокруг околосмертных переживаний остается неразгаданной.

