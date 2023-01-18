



Женился? Загадочное кольцо Киркорова



На днях Киркоров провел концерт в Дубае, на котором он впервые публично продемонстрировал результат пластики. Пока фанаты, очарованные его красотой, разглядывали нового лицо певца, другие гости мероприятия обратили внимание на другую едва заметную, но важную деталь его образа.



Филипп Бедросович вышел на сцену с кольцом на безымянном пальце правой руки. Это украшение сильно отличалось от остальных аксессуаров, надетых певцом на выступление. В Сети озабоченно обсуждают возможную тайную свадьбу главной звезды российского шоу-бизнеса. «Неужели певец наконец-то женился?» — удивляются сплетники.



Напомним, что Киркоров официальны был женат только один раз. На протяжении 11 лет он строил семью с Аллой Пугачевой. Сейчас бывшие супруги не общаются, но певец всё равно в любых ситуациях заступается за Примадонну.