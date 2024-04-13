



Жена Петросяна показала новорожденную дочь

Жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна показала миру их маленькую дочку, которую семья назвала Матильдой.



Соответствующую фотографию девочки она опубликовала на своей странице в Instagram.



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В субботу, 13 апреля, малышке Матильде исполнилось полгода. Напомним, что долгое время знаменитая пара держала рождение ребенка в секрете.



На фоне рождения ребенка у пожилого Петросяна начали распространяться слухи о том, что супружеская пара прибегла к услугам суррогатной матери. Но юморист ответил, что он и Татьяна справились самостоятельно.