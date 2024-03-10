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Жена Канье Уэста вновь показала больше, чем допускают правила приличия
10.03.2024 13:58 Алина Груднева

Жена Канье Уэста вновь показала больше, чем допускают правила приличия

Жена одиозного рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори вновь явилась на публику в наряде, который обнажает больше, чем допускают правила приличия.

Вместе с мужем она посетила вечеринку в Лос-Анджелесе, чтобы отметить премьеру музыкального альбома артиста под названием Vultures 2.

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В этот раз Бьянка скрыла почти все, кроме ягодиц. В этот раз Цензори хоть не забывала надеть нижнее белье.

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори / © instagram.com/ye

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