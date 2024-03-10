Жена Канье Уэста вновь показала больше, чем допускают правила приличия
Жена одиозного рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори вновь явилась на публику в наряде, который обнажает больше, чем допускают правила приличия.
Вместе с мужем она посетила вечеринку в Лос-Анджелесе, чтобы отметить премьеру музыкального альбома артиста под названием Vultures 2.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
В этот раз Бьянка скрыла почти все, кроме ягодиц. В этот раз Цензори хоть не забывала надеть нижнее белье.
BIANCA CENSORI stuns sexy 🔥🔥 pic.twitter.com/8OlAdIFFSY— Ye (@ye_world_) March 10, 2024