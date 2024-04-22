



Жена Бориса Джонсона пожаловался на испорченный отдых в Марокко

Супруга бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри отправилась вместе с детьми на отдых в Марокко, но там их ожидала неприятность.



На это она пожаловалась в Instagram.



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Младшему ребенку Бориса и Кэрри в июле будет только годик, и сейчас семья проходит через все сложности этого возраста. По словам жены Джонсона, все начиналось хорошо. Они остановились в небольшом гостевом домике, где отдыхали больше 10 лет. Но отдых омрачился тем, что у сына Фрэнка начали резаться зубы.



"Однажды ночью он выглядел таким плохим, что я чуть не отвезла его в больницу в Марракеше, я так волновалась. Так тяжело видеть, как малыши страдают", – призналась Кэрри Джонсон.