



Засуха в Европе была самой сильной за последние 500 лет

На фоне глобального потепления Европа в этом году пережила самую сильную засуху за последние 500 лет.

К такому выводу пришли специалисты климатической службы Института погоды имени Коперника.

В целом, на континенте средняя температура в этом году увеличилась на 0,4 градуса по Цельсию, а в Великобритании ситуация была еще хуже, чем везде. Средний показатель в стране увеличился более чем на 2 градуса.

"Прошедшее лето является реальным показателем того, что погода меняется, и происходит потепление. Более 40 градусов на Британских островах было бы невозможным, если бы не климатические изменения", - считают ученые Британского метеорологического бюро.