Зачем Роман Абрамович купил квартиру в Тель-Авиве учительнице Путина?

Российско-израильский олигарх Роман Абрамович оплатил покупку квартиры в Тель-Авиве, которая была передана школьному учителю президента России Владимира Путина в Тель-Авиве, сообщил The Washington Post в воскресенье. До сегодняшнего дня предполагалось, что Путин сам оплатил покупку этой квартиры.



В беседе с The Jerusalem Post из России раввин Александр Барада, президент Федерации еврейских общин России, пояснил, что именно он убедил Абрамовича выделить средства на покупку квартиры для Мины Юдицкой-Берлинер, ставшей известной как учитель Путина в 2005 году.



По данным Ynet, в конце 1960-х Берлинер была учителем немецкого языка в средней школе № 281 в Ленинграде (сегодняшний Санкт-Петербург - ред.). Путин был ее учеником с 1967 по 1968 год. Некоторое время спустя с совершила алию, не предполагая, что их пути снова пересекутся.



"Мы читали в газетах, что президент Путин был в Израиле и встречался со своим учителем, и это была очень волнующая встреча", — вспоминал Барада встречу 2005 года.



Барада пояснил, что как представители еврейской общины России "мы познакомились с Юдицкой-Берлинере и посетили ее квартиру". Раввин вспоминает, что она "жила в квартире "Амидар" общественное жилье на четвертом этаже без лифта, и с потолка капала вода".



"Юдицкая-Берлинер поделилась со мной, что хотела отремонтировать потолок, но ей 80 лет, и она вдова, дочь умерла, а внуков у нее не было. Она была очень одинока", — рассказал Барада.



Когда Барада вернулся в Россию, он "спросил наших доноров, которые был бы готов помочь купить ей квартиру, и Роман Абрамович, который был главой нашего комитета доноров, сказал, что купит ей квартиру в Тель-Авиве”.



"Это был совершенно гуманитарный вопрос", — сказал Барада о покупке на фоне заявлений о том, что Абрамович заплатил за квартиру, чтобы сблизиться с российским президентом.



"Я обошел район Тель-Авива, в котором она хотела жить, и посмотрел подходящие квартиры, которые соответствовали ее требованиям. Юдицкая-Берлинер сказала, что хотела бы классическую квартиру в Тель-Авиве. Я попросил Романа, и он перевел деньги на счет, который мы ему отправили, и заплатил за квартиру", — вспоминает Барада.



Барада сказал, что федерация решила продолжить поддерживать связь с Берлинер и позаботилась о том, чтобы тель-авивский раввин время от времени навещал ее и приносил ей мацу на Песах.



Когда Юдицкая-Берлинер скончалась, в СМИ было опубликовано, что в завещании она просила передать квартиру посольству России в честь Путина.



Согласно The Washington Post, перевод 245 000 долларов от контролируемой Абрамовичем компании на Кипре на имя Мины Юдицкой-Берлинер произошел в тот же день, когда она купила небольшую квартиру в центре Тель-Авива.