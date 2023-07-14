Забудьте об этих лайфхаках по экономии топлива: 5 устаревших мифов

В поисках способов экономии топлива многие водители попадают на различные лайфхаки, обещающие уменьшить расход топлива. Однако, не все эти советы действительно работают, а некоторые могут навредить автомобилю.

Съезжать с горки на нейтральной передаче. Этот миф пришел из прошлого века, когда автомобили не были оборудованы современными системами. Действительно, раньше такой совет мог бы иметь определенный эффект, но сегодня большинство автомобилей обладают экономайзерами принудительного холостого хода, которые автоматически прекращают подачу топлива при торможении. Поэтому включение нейтральной передачи не только не сэкономит горючее, но и приведет к отключению этой системы, увеличивая расход топлива.

Набирать высокую скорость как можно быстрее. Этот миф может показаться логичным, ведь при высоких оборотах двигателя камера сгорания лучше вентилируется. Однако постоянное удержание высоких оборотов приводит к увеличению потребления топлива. Самой эффективной скоростью вращения двигателя считаются 2500-3500 об/мин. При оборотах менее 1500 потребление топлива значительно возрастает из-за активации системы холодного хода.

Глушить двигатель в пробке. Этот миф имеет частичное обоснование, но его применение требует осторожности. Если вы останавливаетесь на длительное время более одной минуты, то выключение двигателя может сэкономить немного топлива. Однако частая остановка и запуск двигателя приводит к износу его деталей и увеличивает расход топлива. Кроме того, это может привести к разрядке аккумулятора.

Медленно набирать скорость. Действительно, плавный разгон может помочь сэкономить немного топлива. Однако длительный набор скорости на нижних передачах приводит к значительному увеличению расхода топлива. Лучшим вариантом является быстрый, но плавный набор оптимальной скорости, что позволяет двигателю работать на эффективных оборотах и ​​уменьшает потребление топлива.