



За эвакуацию детей из российского Шебекино вынуждают платить их родителей

С родителей детей, которых вывозят из Шебекино из-за массовых обстрелов, собирают по 3000 рублей за ребенка. Об этом местные жители пишут на странице соцсети "ВКонтакте" местного главы администрации. На это обратил внимание Telegram-канал "Можем объяснить", которому удалось верифицировать личности тех, кто сообщил о плате за эвакуацию.



"Крик души!!! Слава богу, вчера отправила детей в лагерь в Воронежскую область. Чего стоило добиться того, чтобы попасть в списки! Обещали все бесплатно будет, а в последний момент сказали, что надо доплатить за проезд. И так за двоих 6 тысяч рублей пришлось заплатить…. пришлось выложить последнее что было", — написала одна из жительниц Шебекино.



Информацию там же подтвердил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.



"Здравствуйте, по докладу управления образования такое решение принято, чтобы не везти детей на школьном автобусе на дальнее расстояние", — написал он с верифицированного аккаунта. Однако затем в разговоре с "Можем объяснить" Жданов отрицал, что с родителей собирают деньги.