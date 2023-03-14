



За 10 лет Папа Франциск разрушил католическую церковь - WSJ

Правление Папы Франциска, начавшееся 10 лет назад, с первых минут обещало быть особенным, пишет Wall Street Journal.



Когда кардинал Хорхе Марио Бергольо стал новым папой 13 марта 2013 года, он появился на лоджии перед базиликой Святого Петра без традиционного для этого случая красного плаща, а затем нарушил обычай еще больше, склонив голову перед толпой на площади внизу, прося их благословить его.



Это были признаки новой неформальности и доступности, которых аргентинский папа поддерживал с тех пор, часто говоря импровизированно и отходя от традиций в больших и малых масштабах. Десять лет спустя изменения Папы Франциска вышли далеко за рамки нового стиля: он поставил под сомнение церковное учение по противоречивым темам, от развода до гомосексуализма, огорчая консерваторов своим прогрессивным уклоном, хотя и не всегда удовлетворяя надежды либералов.



Папа призвал группу молодых католиков в начале своего правления "устроить беспорядки" и часто осуждал жесткость в моральных вопросах, считая ее губительной для веры. Но критики говорят, что он также поощрял поляризацию, которая, по мнению некоторых, может угрожать единству церкви.



После 35 лет при Святом Иоанне Павле II и Папе Бенедикте XVI церковь придерживалась консервативных позиций, в том числе по спорным вопросам сексуальной и медицинской этики. Теперь церковные лидеры открыто обсуждают переосмысление учения против контрацепции и однополых отношений .



Епископы Германии проголосовали в пятницу за введение официальной литургии для благословения однополых отношений, шаг, который был бы немыслим десять лет назад.



Это решение является частью более крупного проекта немецкой церкви по изменению учения и практики в таких областях, как рукоположение женщин, отмена обета безбрачия священников и роль мирян в церковном управлении. Это предприятие встревожило церковных консерваторов, в том числе в США, которые предупредили, что это может привести к расколу в церкви или постоянному противостоянию отдельных ее частей.



"Есть ощущение, что темы, которые когда-то считались табуированными и не обсуждались, вдруг оказались в центре внимания", — сказал Джон Аллен, редактор католического веб-сайта Crux. Эта открытость "вызвала широкое волнение в католицизме, но также вызвала противодействие как со стороны традиционалистских правых, убежденных, что все зашло слишком далеко, так и со стороны нетерпеливых левых, обеспокоенных тем, что изменения не продвигаются достаточно быстро или недостаточно далеко".



Папа не стал поддерживать некоторые из прогрессивных целей, на которые возлагал надежды его более либеральный подход.



Он разочаровал тех, кто ожидал, что он разрешит рукоположение женатых мужчин в священники и женщин в диаконы, более низкий чин духовенства. Обе идеи были поддержаны большинством епископов на синоде Ватикана в 2019 году. Но папа не исключил таких изменений в будущем.



Голосование немецких епископов по однополым благословениям на прошлой неделе произошло вопреки указу Ватикана от 2021 года, одобренному Папой, запрещающему такие благословения на том основании, что Бог "не может благословлять грех". А Папа Франциск выразил обеспокоенность тем, что немецкий синод, завершившийся в субботу после более чем трех лет заседаний, слишком далеко отойдет от остальной церкви.



Но немецкий синод, прогрессивная траектория которого была очевидна с самого начала, никогда бы не состоялся без благословения папы, сказал Роберт Миккенс, английский редактор католического издания La Croix International.



"Франциск любит открывать двери — некоторые могут обвинить его в том, что он открывает ящик Пандоры. Ему нравится начинать процесс и позволять другим людям его продвигать", — сказал г-н Миккенс.



Папе Франциску, как и двум его предшественникам, пришлось столкнуться с затянувшимся кризисом из-за сексуального насилия со стороны священников .



В течение нескольких лет Папа Франциск подчеркивал прогресс церкви в борьбе со злоупотреблениями. В одном особенно спорном случае он отклонил обвинения против чилийского епископа в сокрытии злоупотреблений. Массовые протесты, в том числе со стороны кардинала Шона О'Мэлли из Бостона, главного советника Папы по этому вопросу, привели к тому, что Папа Франциск попросил всех епископов Чили подать в отставку.



Позже он принял новые правила наказания епископов, злоупотребляющих или скрывающих злоупотребления со стороны священников. Но при Папе Франциске Ватикан неохотно лишал сана священников, признанных виновными в злоупотреблениях, чем при его предшественнике Папе Бенедикте.



Папа, который был избран после скандалов, связанных с коррупцией и некомпетентностью в Ватикане, получил от кардиналов, избравших его, мандат на реформирование всемирной штаб-квартиры католической церкви в Риме. Он продолжил усилия, начатые при Папе Бенедикте, по предотвращению отмывания денег в охваченном скандалами банке Ватикана , который, как считается, исправился.



Сам Папа рекламировал продолжающийся в Ватикане суд над 10 людьми, включая некогда могущественного кардинала, как свидетельство большей прозрачности и подотчетности, когда речь идет об инвестициях Ватикана, которые он централизовал и поставил под надзор группы внешних экспертов. .



Стиль правления Папы Франциска оказался смесью авторитарного и демократического, что вызвало критику и сбило с толку даже многих его сторонников.



В некоторых из наиболее важных тем Папа Франциск косвенно способствовал изменениям. Он дал беспрецедентное количество интервью и пресс-конференций, делая неофициальные комментарии, которые стали гораздо более широко известны, чем его официальные заявления. Самый известный пример — его ответ в 2013 году на вопрос о священниках-геях: "Кто я такой, чтобы судить?"



Папа институционализировал этот непрямой подход, приняв "синодальность", идею церковного управления, которая подчеркивает участие всех членов церкви, включая мирян. Папа Франциск созвал всемирный синод, кульминацией которого станут две встречи в Риме этой осенью и в следующем году, на которых будут обсуждаться роли женщин и ЛГБТ в церкви.



Для его сторонников эта инициатива является признаком того, что Папа Франциск движется к церкви, которая прислушивается к своим членам. Для его критиков синодальность — это рецепт какофонии и распада.



Папа Франциск, вероятно, оставит некоторые из наиболее спорных тем на усмотрение своего преемника, которому также придется заняться растущими разногласиями в церкви, сказал Сандро Магистер, который пишет о Ватикане для итальянского журнала L'Espresso.



"Разрушить единство церкви — относительно простая и быстрая задача, но восстановление порядка — гигантская задача, на решение которой могут уйти десятилетия", — сказал Магистер.

