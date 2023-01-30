



Японская фирма открыла автоматы по продаже китового мяса

Японская китобойная компания нашла новый способ привлечь клиентов и увеличить продажи: автоматы по продаже китового мяса.



В магазине Kujira (Whale) Store, который недавно открылся в портовом городе Иокогама есть три машины, в которых можно купить китовое сашими, китовый бекон, китовый стейк и кожу, а также консервированное мясо кита. Об этом сообщает Associated Press.



Цены варьируются от 1000 иен (7,70 долларов США) до 3000 иен (23 доллара США).



В компании отметили, что китовое мясо долгое время было источником споров, но продажи в новых торговых автоматах пошли на лад.



В то же время защитники природы говорят, что они обеспокоены тем, что этот шаг может стать шагом к расширению китобойного промысла.