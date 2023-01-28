



Япония победила на кондитерском чемпионате мира во Франции

Япония выиграла Всемирный кубок кондитеров, опередив Францию и Италию, на главном мероприятии для профессионалов ресторанного и гостиничного бизнеса "Сирха" в Шассье, недалеко от французского Лиона.





По словам президента конкурса, известного французского кондитера и шоколатье Пьера Эрме, отличительными качествами японских кондитеров являются "внимание к деталям, настойчивость и преданность делу".



Это третья победа Японии с момента создания конкурса в 1989 году, последний раз страна восходящего солнца выигрывала кубок в 2007 году.



Семнадцать команд со всего мира, каждая из которых состояла из шоколатье, специалиста по карамели и мастера по изготовлению мороженого, приняли участие в двухдневном финале. В отборочном туре конкурса приняли участие более 50 стран.



Специальный приз за экологическую ответственность был присужден Канаде, поскольку темой этого года было изменение климата. Кандидаты должны были разработать свои творения на эту тему и использовать экологически чистое сырье, а добавки и красители были запрещены.



У кандидатов было десять часов, чтобы приготовить 42 дегустационных десерта, включая леденцы, и три художественных произведения, одно из которых представляло собой "ледяную скульптуру".



Последние два конкурса выиграли Малайзия (2019) и Италия (2021). Среди победителей прошлых лет — бельгиец Пьер Марколини (1995), французы Кристоф Михалак (2002) и Жером Де Оливейра (2009).