



Япония инвестирует в водородное топливо более 107 миллиардов долларов за 15 лет

Правительство Японии выработало новую стратегию по продвижению использования водородного топлива в стране.



Базовая стратегия в этой области пересмотрена первый раз за шесть лет в то время, когда США и страны Европы увеличивают инвестиции для сокращения эмиссий парниковых газов, передает Japan Broadcasting Corporation.



Известно, что девять технологий будут позиционированы как стратегические и получат инвестиции от общественного и частного секторов в размере более 15 трлн иен, или более 107 млрд долларов, в течение следующих 15 лет.



В числе этих технологий – водородные топливные элементы и электролиз воды, в которых Япония, как считается, обладает преимуществами.



Отмечается, что базовая стратегия по водородному топливу была изначально разработана в 2017 году. Она призывает Японию стремиться к мировому лидерству в построении "водородного общества".



Таким образом правительство надеется, что Япония увеличит использование водородного топлива в 6 раз, а это примерно до 12 млн тонн в 2040 году.



Как сообщал Mignews.ua, в небе Японии замечены странные огненные полосы.