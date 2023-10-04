



Япония: 60 лет - это только начало для творческой карьеры

В Японии появился бойз-бенд с участниками в "золотом возрасте".



G-Pop ориентирован на людей своего возраста от 60 до 80 лет. "Парни" дебютировали семь лет назад и вскоре подписали контракт с Universal Studios Japan.



Сотни тысяч просмотров на Ютубе с первых синглов.



И все бы хорошо. Но тут грянул этот чертов Covid-19 , и все ушли на отдых.



Но теперь они снова в центре внимания. Их жизнь наполнена выступлениями. Их клипы наполены красотой и элегантностью.





Лейбл говорит об артистах, как об "обычных дедушках, работающих рыбаками или руководителями Bamboo Union", все пять участников G-Pop полны сил и бодры. Средний возраст группы 74 года.