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Япония: 60 лет - это только начало для творческой карьеры
04.10.2023 02:30 Катя Шульц

Япония: 60 лет - это только начало для творческой карьеры

В Японии появился бойз-бенд с участниками в "золотом возрасте".

G-Pop ориентирован на людей своего возраста от 60 до 80 лет. "Парни" дебютировали семь лет назад и вскоре подписали контракт с Universal Studios Japan.

Сотни тысяч просмотров на Ютубе с первых синглов.

И все бы хорошо. Но тут грянул этот чертов Covid-19 , и все ушли на отдых.

Но теперь они снова в центре внимания. Их жизнь наполнена выступлениями. Их клипы наполены красотой и элегантностью.


Лейбл говорит об артистах, как об "обычных дедушках,  работающих рыбаками или руководителями Bamboo Union", все пять участников G-Pop полны сил и бодры. Средний возраст группы 74 года.

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