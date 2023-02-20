



Я всегда налево ходил: Киркоров назвал причину развода с Пугачевой

Филипп Киркоров и Алла Пугачева были вместе 11 лет. В ЗАГС пара отправилась в 1994 году, а в 2005-м в отношениях была поставлена точка.



Вот уже больше двадцати лет поклонники считают, что Максим Галкин стал причиной распада яркой звездной пары. Но, судя по всему, Филипп Киркоров тоже не особо боролся за те отношения. Более того, изменял Пугачевой направо и налево! Такое признание артист сделал во время шоу «Маска» на НТВ.



Во втором выпуске на сцену вышла артистка в образе Шаурмы (!). Она исполнила песню «Невеста», после чего Киркоров поинтересовался, «ходит ли участница налево?» Неизвестная певица ответила отрицательно, но вопрос, видимо, был очень важен для Филиппа. Он пустился в рассуждения о своей прошлой жизни, вспомнил Аллу Борисовну и намекнул на истинную причину их разрыва.



«Поэтому я одинок, поэтому со мной и развелись. Потому что я всегда налево ходил», — отметил артист.