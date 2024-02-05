



WSJ: Топ-менеджеры Маска употребляют наркотики вместе с ним

WSJ стало известно, что Маска в его экзотических каникулах на всевозможные фестивали искусств сопровождают некоторые топ-менеджеры Tesla и SpaceX. Это люди, вложившие десятки миллионов долларов в компании друг друга и непосредственно в проекты Маска, накопили акции на сотни млн долларов, что значительно больше, чем члены совета директоров других компаний зарабатывают за свои услуги.



Некоторые нынешние и бывшие директора Tesla и SpaceX знали о том, что Маск употребляет психотропные средства, однако ничего не делали с этой информацией. А меж тем этот факт может поставить под угрозу федеральные контракты SpaceX и его допуск к секретной информации.



По словам собеседников издания, объемы употребления наркотиков Маском и членами совета директоров ”стали тревожными”.



Некоторые друзья принимают наркотики с Маском, чтобы не расстроить миллиардера, который помог им заработать много денег. Более того, они "не хотят рисковать потерей социального капитала, который возникает благодаря близости к Маску, что для некоторых кажется близостью к королю".





