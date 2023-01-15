



White Diary – первая городская сыроварня в Тель-Авиве

Группа R2M под руководством Рути и Матти Бродо продолжает расширяться и после довольно продолжительной подготовки, экспериментов и круглосуточной работы запускает новый бренд, который обещает стать не чем иным, как воплощением мечты – White Diary.



Начнем с того, что разговор пойдет не об «еще одном» сырном бренде, а о первой городской сыроварне в Тель-Авиве, в которой удалось объединить две большие любви израильтян. Первая из них – Белый город. Вторая и чуть менее известная – безудержная тяга к миру сыров.







Пришло время познакомить Тель-Авив с качеством, вкусом и текстурой лучших сыров, какими они должны быть, как в Италии или Франции, но произведенными здесь и из лучшего местного сырья. Продукт от опытных израильских сыроваров отличается, прежде всего, характером города, который мы так сильно любим.



За идеей создания первой городской сыроварни стоят шеф-повар группы R2M Гай Полак и шеф-повар Томер Ашад, которые начали свою карьеру в 2007 году и с тех пор активно специализируются на производстве сыра как в Израиле, так и по всему миру.



В последние годы они исследовали мир сыров и молочных продуктов, щепетильно изучая эту область вплоть до мелочей, определяя нужных поставщиков, лучшее сырье и, конечно же, спрос и потребности аудитории. Так, в ходе их многочисленных экспериментов, которые продолжаются по сей день, родились новые молочные продукты высочайшего качества.







В настоящее время городская сыроварня производит сыры, которые продаются на частном рынке, но главная цель предприятия на будущее – производство около 30 различных видов сыров, как для продажи, так и для ресторанов группы R2M.



В сети Delicatessen уже можно найти ряд продуктов прямиком с городской сыроварни, включая четыре вида лабне, халлуми с мятой, два вида сыра цфатит, фету, морбье, пекорино с фенхелем, кроттен, валансе, свежую моцареллу, а также йогурты из коровьего и козьего молока.







«Сыры всегда очаровывали нас, – говорит Томер Ашад. – На протяжении многих лет мы погружались в этот чудесный мир, глубже вникали в его оттенки, текстуры, ароматы и вкусы, возвращались к истокам и традициям, породившим его, изучали химические взаимодействия, условия и сырье, которые его создают. Мы обнаружили, что нужно терпение, много терпения, потому что требуется время, чтобы все получилось идеально».



Ссылка на Instagram @white_dairy_tlv

