Выборы в Европарламент: в Бельгии улитки создают серьезные проблемы
В Бельгии на выборах в Европарламент огромное количество улиток создает много проблем.
По данным местных СМИ, они съедают повестки, которые приходят гражданам по почте.
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Хуже всего пришлось избирателям, которые живут в сельской местности или в городских зеленых зонах. Нашествие улиток произошло на фоне дождей, которые шли в стране в последние дни.
Это является настоящей проблемой для бельгийцев, ведь голосование на выборах является обязательным процессом. В случае нарушения гражданам грозит штраф до 80 евро за первый пропуск и до 2 тысяч евро для тех, кто не голосовал более четырех раз подряд.