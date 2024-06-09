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Выборы в Европарламент: в Бельгии улитки создают серьезные проблемы
09.06.2024 20:13 Алина Груднева

Выборы в Европарламент: в Бельгии улитки создают серьезные проблемы

В Бельгии на выборах в Европарламент огромное количество улиток создает много проблем.

По данным местных СМИ, они съедают повестки, которые приходят гражданам по почте.

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Хуже всего пришлось избирателям, которые живут в сельской местности или в городских зеленых зонах. Нашествие улиток произошло на фоне дождей, которые шли в стране в последние дни. 

Это является настоящей проблемой для бельгийцев, ведь голосование на выборах является обязательным процессом. В случае нарушения гражданам грозит штраф до 80 евро за первый пропуск и до 2 тысяч евро для тех, кто не голосовал более четырех раз подряд.

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