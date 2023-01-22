



ВВС вернут в строй дроны "Шоваль"

Командующий ВВС генерал-майор Томер Бар приказал постепенно возобновить использование дистанционно пилотируемых беспилотников "Шоваль".



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



Их использование было приостановлено после того, как один из дронов рухнул при взлете на авиабазе "Пальмахим".



Расследование показало, что неисправность беспилотника не была вызвана широкой технической проблемой. Инцидент произошел примерно через два месяца после того, как БПЛА той же модели потерпел крушение на полигоне на юге страны.