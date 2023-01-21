



На военной базе рухнул очередной дрон ЦАХАЛа

В субботу, 21 января, на военной базе Армии обороны Израиля беспилотник типа "Шоваль" потерпел крушение.



Он упал на территории базы при взлете.



Дрон получил повреждения при падении. Его отправили на ремонт. Пострадавших в результате крушения нет. ЦАХАЛ проведет расследование относительно инцидента.



Генерал-майор Томер Бар, командующий ВВС Израиля, предположил, что использование дронов "Шоваль" будет прекращено до завершения расследования.



В предыдущий раз такой же БПЛА рухнул в ноябре. Он упал из-за технической неисправности.