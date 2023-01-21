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На военной базе рухнул очередной дрон ЦАХАЛа
21.01.2023 12:20 Алина Груднева

На военной базе рухнул очередной дрон ЦАХАЛа

В субботу, 21 января, на военной базе Армии обороны Израиля беспилотник типа "Шоваль" потерпел крушение.

Он упал на территории базы при взлете.

Дрон получил повреждения при падении. Его отправили на ремонт. Пострадавших в результате крушения нет. ЦАХАЛ проведет расследование относительно инцидента.

Генерал-майор Томер Бар, командующий ВВС Израиля, предположил, что использование дронов "Шоваль" будет прекращено до завершения расследования.

В предыдущий раз такой же БПЛА рухнул в ноябре. Он упал из-за технической неисправности.

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