



Всемирный союз Маккаби избрал следующего президента





Движение “Всемирный союз Маккаби” объявило об избрании промышленника и общественного деятеля Майкла Сигала своим следующим президентом.



“Всемирный союз Маккаби” является частью глобального движения Маккаби, которое насчитывает около 400 000 членов из 70 разных стран. Это крупнейшая еврейская организация в мире.



Майкл Сигал ранее занимал другие руководящие должности, такие как председатель Israel Bonds и Еврейских федераций Северной Америки, а также Еврейского агентства для Израиля и других организаций.



В заявлении, опубликованном “Всемирным союзом Маккаби”, председатель Амир Пелед сказал: “Для нас большая честь, что Майкл станет у руля нашего движения, особенно в то время, когда мы расширяем нашу работу в Северной Америке, крупнейшей еврейской общине в мире”.



Помимо организации спортивных и образовательных мероприятий, “Всемирный союз Маккаби” также организовывает поездки на святую землю и за ее пределы. Движение насчитывает более 450 клубов на пяти континентах, в которых 85% из сотен тысяч членов моложе 35 лет.



Организация использует интерес и страсть к сионизму в качестве центральной опоры для привлечения членов с момента своего основания в 1895 году.