



Впервые за 100 лет солдатам королевской гвардии разрешили отращивать бороду

Несколько солдат Уэльской гвардии начали отращивать бороды после того, как король Карл дал им зеленый свет, спустя 100 лет после того, как отращивание бород было запрещено.



Впервые за 100 лет солдаты Уэльской гвардии начали отращивать бороды после решения короля Карла отменить запрет на растительность на лице.



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Уэльская гвардия выполняет ряд представительных миссий.



Новые правила ношения бороды гласят, что тот, кто решил отрастить бороду, должен соответствовать определенным стандартам и правилам.



Такое разрешение могут получить не все члены гвардии, а только те, кто получит специальное разрешение и будет соблюдать особые правила.

