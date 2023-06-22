



Впервые в Израиле: домашний прибор для лазерной эпиляции





Компания Epilady представляет в Израиле и во всем мире домашний прибор для лазерной эпиляции: эпилятор SAG 77, подходящий для всех тонов кожи, портативный, помогающий удалять волосы на больших участках тела, одобренный FDA, Израильским институтом стандартов и CE для религиозных ультраортодоксов.



Компания Epilady в очередной раз совершает революцию в индустрии эпиляции, впервые выпуская новую серию домашних лазерных эпиляторов, основанных на инновационной технологии, плоде израильских разработок. Лазерная эпиляция вступает в новую эпоху.







Эпилятор SAG 77 - это портативный домашний лазерный прибор для удаления волос в домашних условиях, который позволяет проводить профессиональную обработку с преимуществами и решениями для различных типов кожи, точный лазер, действующий непосредственно на волосы, это и возможность пребывания на солнце непосредственно после процедуры и без побочных эффектов.



Благодаря использованию сложной и инновационной оптической системы распознавания и обработки изображений, прибор представляет собой следующее поколение решений для удаления волос.



Аппарат использует мощность четырех отдельных лазеров для точного воздействия на отдельные волосяные фолликулы в непрерывном и быстром режиме. Сложная технология не выпускает импульс, не обнаружив волоски, поэтому мощность на всех волосках выше и эффективнее. То есть, импульсы не выбрасываются напрасно на участки без волос.



Прибор безопасен, портативен (не требует подключения к электричеству), имеет небольшой вес, работает без боли, при его применение ощущается лишь легкое покалывание. Его использование гарантирует постоянное сокращение волос примерно через 12 недель, и он признан эффективным и действенным и подходит для всех оттенков кожи и волос.