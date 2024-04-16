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Впервые в истории: в Дубаи появились золотые купюры
16.04.2024 12:30 Аркадий Бочаровский

Впервые в истории: в Дубаи появились золотые купюры

Банкнота из 24-каратного золота была создана компанией Dian Jewellery в сотрудничестве с Finmet DMCC и Valaurum.

Сувенир отдает дань уважения любви эмирата к металлу, а также изображает культовый горизонт Дубая и его самые яркие достопримечательности.

Внутри каждой купюры содержится 0,1 грамма 24-каратного золота.

"Мы рады представить первый в Дубае сувенир в виде купюры из 24-каратного золота, что свидетельствует о нашем стремлении к инновациям и богатом наследии золотого мастерства", - сказал основатель Dian Jewellery Рахул Сагар.
 

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