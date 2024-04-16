



Впервые в истории: в Дубаи появились золотые купюры

Банкнота из 24-каратного золота была создана компанией Dian Jewellery в сотрудничестве с Finmet DMCC и Valaurum.



Сувенир отдает дань уважения любви эмирата к металлу, а также изображает культовый горизонт Дубая и его самые яркие достопримечательности.



Внутри каждой купюры содержится 0,1 грамма 24-каратного золота.



"Мы рады представить первый в Дубае сувенир в виде купюры из 24-каратного золота, что свидетельствует о нашем стремлении к инновациям и богатом наследии золотого мастерства", - сказал основатель Dian Jewellery Рахул Сагар.

