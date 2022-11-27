



Вкусные будни мясного гурмана

Мясо - это наука, мясо - это талант, мясо - это искусство. Все это и ещё чуть-чуть больше - главные «ингредиенты» успеха людей, которые связывают свою жизнь с мясом: кто-то его выращивает, кто-то его продаёт, а кто-то его готовит, ну и есть такая категория, кто совмещает в одном лице все выше перечисленные «кто-то».

Ну казалось бы, чем отличается один кусок антрекота от другого? А ведь есть тонна отличий от “географии мяса” до возраста и правильности нарезки (всего просто и не перечесть) А идеальная прожарка какова должна быть?

А чего стоит процесс выбора «правильного» филе. Ведь от вашего выбора зависит если не все, то многое, например, идеальная прожарка, отсюда, соответственно, зависит и сам вкус мясного блюда! Мясоеды не дадут соврать: мы - любители мяса - просто обожаем, когда оно тает сначала на тарелке, а потом во рту! А возможно такое только в том случае, если готовит его Мастер, который, опять же, хорошо разбирается в мясе.

Лично я - человек, который просто обожает мясо. Правда, кулинар я ну очень средний. Тем не менее, этот самый средний уровень позволяет мне уже с первого взгляда, с первого кусочка определить, готовил блюдо Мастер-шеф или такой же «любитель», как и я. Точно так и при выборе мяса как продукта для моей стряпни. Подойдя к прилавку, задав несколько совершенно простых вопросов, я сразу же понимаю, кто передо мной - Мастер мясного дела или так - человек на «только бы отстоять смену и только бы продать товар».

В Израиле достаточно много хороших «вкусных» ресторанов. Вот только «правильное мясо» готовят далеко не во всех. Но, как говорится, кто хочет, тот по запаху найдёт. И я нашёл то самое вкусное для себя место, где можно не просто “полакомится” отличным мясом, но и купить свежее, так сказать не отходя от кассы.

Речь идёт о ресторане “ עיראקי ” в Холоне. Уютный ресторанчик в европейском стиле (не смотря на название) находится на втором этаже прекрасного мясного магазина. Тут можно попробовать все, от томагавков до мясного филе. Когда садишься за стол, тебе подают небольшие салаты и отличный хумус с патами, в лучших восточных традициях, чтобы подготовить так сказать организм к приему главного блюда.

Надо сказать, что повар работает очень быстро, и профессионально, мы получили мясо ровно той прожарки, которую просили. Оно действительно просто таяло во рту.

А теперь пришло время для небольшого секрета для настоящих ценителей. Мясное меню - это конечно хорошо, но если вашей душе хочется настоящего мясного праздника, вы можете спуститься в магазин и просто указать на тот кусок мяса, который приглянулся вам больше всего, и радушный хозяин с удовольствием отдаст его на кухню чтобы в скором времени он оказался у вас на тарелке. Конечно перед этим не забудьте проверить стоимость.

Кстати по личным убеждениям хозяина, в ресторане не подают алкогольные напитки, что в данном случае даже является плюсом, ведь ничего не отвлекает от вкуса еды.