



Витас устроил дебош с применением насилия в караоке: ему грозят проблемы

Российский эстрадный певец Витас (Виталий Грачев) устроил дебош в караоке-баре в Москве.

По данным российских СМИ, артист напал на сотрудника министерства труда.

Мужчины поссорились, в результате чего Витас брызнул в лицо Султана Джандигова из газового баллончика. У чиновника диагностировали химический ожог первой степени.

По данным ТАСС, в отношении артиста возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК, наказывается арестом до полугода или лишением свободы на срок до двух лет).

Витаса отпустили под подписку о невыезде.