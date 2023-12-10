



Вернули книгу через 120 лет. Начитались?

Публичная библиотека в Пенсильвании сообщила, что одна из редких книг вернулась к ним после того, как ее заметили на книжной распродаже. Срок возврата истек 120 лет назад.



Речь идет об издании Гарри Коллингвуда “Круиз Эсмеральды”. Сотрудники библиотеки Хоули заметили его на книжной распродаже.



В книге до сих пор есть карман внутри обложки с перечнем правил библиотеки и читательский билет, выданный Хорасу Шорту в 1904 году.



В библиотеке заявили, что книгу выписывали в течение 43 641 дня, за что был бы начислен штраф в размере 872,82 доллара по ставке 1904 года в 2 цента в день или 10 910,25 доллара по нынешней ставке 25 центов в день.

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“Мистеру Шорту очень повезло, что в настоящее время мы ограничиваем штрафы за книги на уровне 10 долларов”, — сообщили в библиотеке.



