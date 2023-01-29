



Ведущего Николая Дроздова госпитализировали с переломом ребер

Известного российского телеведущего Николая Дроздова госпитализировали с переломом ребер.



Как сообщает канал "112", Дроздов неудачно упал, выйдя из машины. Несмотря на это он продолжил давать лекции студентам МГУ, и только через три дня обратился к врачам.



Ведущего сразу госпитализировали в палату интенсивной терапии. Внутренние органы мужчины не были повреждены, но ему предстоит длительная реабилитация.



По данным Mash, Николая Дроздова уже перевели в стационар, и он чувствует себя лучше.