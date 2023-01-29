Ведущего Николая Дроздова госпитализировали с переломом ребер
Известного российского телеведущего Николая Дроздова госпитализировали с переломом ребер.
Как сообщает канал "112", Дроздов неудачно упал, выйдя из машины. Несмотря на это он продолжил давать лекции студентам МГУ, и только через три дня обратился к врачам.
Ведущего сразу госпитализировали в палату интенсивной терапии. Внутренние органы мужчины не были повреждены, но ему предстоит длительная реабилитация.
По данным Mash, Николая Дроздова уже перевели в стационар, и он чувствует себя лучше.