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Ведущего Николая Дроздова госпитализировали с переломом ребер
29.01.2023 12:24 Ольга Белозерова

Ведущего Николая Дроздова госпитализировали с переломом ребер

Известного российского телеведущего Николая Дроздова госпитализировали с переломом ребер.

Как сообщает канал "112", Дроздов неудачно упал, выйдя из машины. Несмотря на это он продолжил давать лекции студентам МГУ, и только через три дня обратился к врачам.

Ведущего сразу госпитализировали в палату интенсивной терапии. Внутренние органы мужчины не были повреждены, но ему предстоит длительная реабилитация.

По данным Mash, Николая Дроздова уже перевели в стационар, и он чувствует себя лучше.

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