



Vacheron Constantin представила самые сложные часы в мире



Компания Vacheron Constantin представила самые сложные в мире механические часы. Часы, получившие название Berkley Grand Complication, по индивидуальному заказу будут принадлежать У. Р. Беркли, американскому миллиардеру, страховому магнату и председателю попечительского совета Нью-Йоркского университета. Беркли также владеет предыдущим рекордсменом от Vacheron Constantin, модель 57260, в которой - 57 функций. Часы Berkley Grand Complication с 63 функциями потребовали 11 лет на разработку и более года на сборку.



Помимо того, что Berkley - самые сложные часы из когда-либо созданных, это еще и первые механические часы с традиционным китайским вечным календарем. Этот механизм будет показывать время до 2200 года. Китайский календарь очень сложен - в нем учитываются знаки зодиака, инь и ян и другие аномалии, - поэтому достижение Vacheron само по себе заслуживает внимания. Астрономическая функция часов отслеживает ночное небо с калибровкой по Шанхаю, Китай.



Если вам кажется, что эти часы ориентированы в основном на Китай, помните, что помимо 13 китайских функций существуют еще 50. Просто выделив наиболее интересные усложнения, можно составить довольно обширный список:



хронограф с приводом от колонного колеса на 1/5 секунды



секундный хронограф со сплит-секундой



несколько хронографов-тотализаторов



григорианский вечный календарь



уравнение времени



сидерическое время



фазы Луны с точностью более 1000 лет



индикаторы продолжительности дня и ночи



несколько будильников



Вестминстерский карильон с пятью гонгами и пятью молоточками.



Часы, изготовленные из белого золота, весят более двух фунтов (960 граммов) и имеют размеры 90,8 мм в поперечнике и 50,55 мм в толщину. Две сложенные в стопку хоккейные шайбы были бы такой же высоты и чуть более узкими. 2 877 компонентов Berkley скользят по 245 драгоценным камням, и каждый компонент обрабатывается вручную в известной мастерской Vacheron Constantin, известной как Les Cabinotiers.



Французский термин cabinotier восходит к XVIII веку, когда он служил жаргонным обозначением часовых мастеров, работавших в "кабинетах" на верхних этажах женевских часовых ателье. Сегодня этот термин принадлежит Vacheron Constantin, а Les Cabinotiers считается одним из самых важных, творческих и способных часовых домов, которые работают до сих пор. Учитывая, что Vacheron также является старейшей в мире непрерывно действующей часовой компанией, кажется очевидным, что для создания своих вторых часов с мировым рекордом мистер Беркли обратился к самым компетентным специалистам.