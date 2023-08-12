



В ЮАР перекрыли подачу воды должникам: отключены тюрьма, отель и дом престарелых

В крупнейшем городе Южно-Африканской Республики объявили войну должникам по коммунальным услугам.



Власти Йоханнесбурга заявили, что в пятницу отключили подачу воды в тюрьму Леукоп, так как учреждение задолжало ей почти 10 миллионов рандов (больше 527 тысяч долларов США).



Этот шаг был частью усиленной городской кампании кредитного контроля, которая включала арест владельца бизнеса, который якобы незаконно подключил свой бизнес к водоснабжению и электроснабжению.



Городские власти предупредили, что те, кто незаконно подключается к городским услугам водоснабжения и электроснабжения, а также вмешивается или совершает акты вандализма в критически важной инфраструктуре, будут арестованы.



Финансовый директор городской группы Тебого Морака сказал, что долговая книга города составляет почти 2,5 миллиарда долларов США по ставкам и налогам, канализации, электричеству и воде.



"Сегодняшняя операция по кредитному контролю — это только начало одной из многих будущих операций. Мы настойчиво преследуем тех клиентов, которые должны нам и не идут навстречу, чтобы погасить свой растущий долг, а также не приходят, чтобы подписать признание долга и отстаивать свои права. У нас нет другого выбора, кроме как отключить наши услуги для них", - добавил Морака.



На этой неделе город отключил предоставление коммунальных услуг десяти самым злостным неплательщикам, включая отель, крупные жилые комплексы и дом престарелых, которые в совокупности задолжали более 5,5 миллионов долларов США за предоставленные услуги.



Отключенные объекты ждет судебный иск, если оплата не будет получена в течение 72 часов с установленной даты.



