В Уганде ввели смертную казнь за гомосексуальность
Теперь в Уганде будет действовать смертная казнь или пожизненное заключение за гомосексуальность. Об этом сообщает The Guardian.
21 марта парламент страны принял соответствующий закон, предусматривающий высшую меру наказания за “гомосексуальность, вербовку, продвижение и финансирование однополой деятельности”.
В ООН уже отреагировали на это решение. Там заявили, что принятие парламентом Уганды этого законопроекта может “разрушить достигнутое за годы”.
Правозащитники Уганды также осудили закон, назвав его "законом о ненависти", а день его принятия "трагическим днем в истории страны".
По данным издания, на этот законопроект еще может наложить вето президент Йовери Мусевени.
Напомним, ранее в Уганде уже действовал подобный закон, предусматривавший пожизненное лишение свободы за нетрадиционную ориентацию. В 2014 году версия закона вызвала широкую международную критику и 1 августа 2014 была аннулирована Конституционным судом.