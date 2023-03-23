



В Уганде ввели смертную казнь за гомосексуальность

Теперь в Уганде будет действовать смертная казнь или пожизненное заключение за гомосексуальность. Об этом сообщает The Guardian.



21 марта парламент страны принял соответствующий закон, предусматривающий высшую меру наказания за “гомосексуальность, вербовку, продвижение и финансирование однополой деятельности”.



В ООН уже отреагировали на это решение. Там заявили, что принятие парламентом Уганды этого законопроекта может “разрушить достигнутое за годы”.

Правозащитники Уганды также осудили закон, назвав его "законом о ненависти", а день его принятия "трагическим днем в истории страны".



По данным издания, на этот законопроект еще может наложить вето президент Йовери Мусевени.



Напомним, ранее в Уганде уже действовал подобный закон, предусматривавший пожизненное лишение свободы за нетрадиционную ориентацию. В 2014 году версия закона вызвала широкую международную критику и 1 августа 2014 была аннулирована Конституционным судом.



