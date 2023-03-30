



В Турции спасли кота, который провел под завалами после землетрясения 50 дней

В турецкой провинции Кахраманмараш кот находился под завалами в течение 49 дней после разрушительных землетрясений в феврале и выжил.

Об этом пишет Anadolu .



Двухлетний британский серебристый кот по имени Хан живет в семье 36-летней турагента Ниды Дины и ее дочери. Во время первого землетрясения женщина с ребенком смогли спастись, но кот так и не выбежал из здания. Второй волной 11-этажку разрушило полностью.



Дина на протяжении более месяца жила в машине у обломков бывшего дома и искала кота: ходила по приютам и расспрашивала местных. В конце концов во время разборки завалов животное нашли.



"Это невероятное чудо для нас. Я не теряла надежды до последнего момента, кот всегда спал со мной. Его увидели и нашли экскаваторщик и владелец дома – на ковре на кухне. Затем мы отвезли его к ветеринару", – рассказала женщина Anadolu.



Сейчас Хана лечат. У него обнаружили переломы лап и обезвоживания, также подозревают поражение внутренних органов.



"Хан – наше чудо. Я надеюсь, что он выживет", – говорит ветеринар Фатма Гюль Ханчиоглу, лечащая кота.

